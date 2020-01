Odlučili ste se da otpočnete avanturu zvanu pokretanje ličnog biznisa. Spremi ste na troškove, odricanja i konstanstantna ulaganja, ali još uvek niste siguni u šta treba uložiti, kako se pozicionirati i kako kreirati biznis plan i otpočeti rad?

Pokušaćemo da vam pomognemo u tome.

Prvenstveno, odlučite se za to koji ćete posao pokrenuti. U odnosu na to šta želite da otvorite (kafić, pekaru, prodavnicu, butik i sl.) tražićete i odgovarajući lokal u kom ćete moći da smestite vaš budući biznis. Kada pronađete lokal sa adekvatnom kvadraturom i dobrom lokacijom, čiji značaj nikako ne treba zanemariti, kreće vaša pustolovina.

Adekvatno obezbedite svoj lokal

Jednom kada se upustite u potragu za lokalom u kome ćete kreirati biznis, videćete da taj zadatak nimalo nije lak. Zato će vam u velikoj meri biti važno da zaštitite svoj lokal i osigurate njegovu bezbednost.

Lokal možete obezbediti na više načina, a ono što će vam, verovatno, prvo pasti na pamet je postavljanje kamera za video nadzor. Ovde treba da budete posebno pažljivi, jer je bila kakva vrsta snimanja ljudi zakonski regulisana. Zato je najbolje da konsultujete Zakon o privatnom obezbeđenju video nadzoru.

Pored video nadzora postoji još koraka koje možete da napravite kako biste osigurali svoj lokal. Te tako, već u samoj pripremi lokala bilo bi dobro da postavite cilindar na ulazna vrata i zaštitite štitnikom protiv lomljena. Takođe, obratite pažnju na bravu koju imate na vratima, poželjno je da bude ona sa zaključavanjem u više tačaka.

Postavljanjem kvalitetnog i dobro učvršćenjog katanca možete sprečiti obijanje vašeg lokala pajserom, a rešetke su takođe popularno i dosta efikasno rešenje. Dostupne su sa različitim vrstama brava, a ima i onih koje se pokreću na daljinski. Osim toga, moguće je odabrati i estetski izgled rešetke što će vam biti važno ukoliko vam je to bitan faktor u okviru biznisa.

Alarm je kako za stan, tako i za lokal dobra opcija za obezbeđenje. U kombinaciji sa nekim od gore navedenih rešenja pruža dosta efikasnu zaštitu od provalnika. Danas postoje opcije alarma sa dojavom, koja čak obaveštava putem mobilnog telefona kada se alarm aktivira.

Pribavite neophodnu opremu za radni prostor

Kada ste obezbedili lokal vreme je da počnete da ulažete u njega, odnosno da ga adekvatno opremite u odnosu na to kakav će biznis biti u pitanju. Ovde je vrlo važno da se raspitate šta će vam zaista biti potrebno, a šta bi moglo da bude bespotrebna investicija. Dakle, kontaktirajte vlasnike sličnih objekata.

Ako otvarate kafić pokušajte da stupite u kontakt sa vlasnikom nekog kafića, ako planirate da otvorite pekaru raspitajte se kod nekog ko drži pekaru, ili čak radi u njoj i može vam približiti šta je to sve neophodno tokom jednog radnog dana.

Takođe, danas nijedan posao ne može da prođe bez učešća tehnologije, zato i u ovom aspektu morate biti opremljeni. Ako niste sigurni kako – pitajte. Kafići koriste određene programe za unos pića i kreiranje računa, zato saznajte koji je najlakši za snalaženje, a daje najviše opcija.

Tek kada dobijete te informacije možete se baciti na posao. Tada ćete možda shvatiti da će biti potrebno više ulaganja nego što ste mislili i shodno tome ćete razmišljati o promeni posla, ali ne dozovolite da vas to obeshrabri. Na kraju krajeva, vi ste ti koji će odlučiti kakav biznis ćete kreirati.

Odredite budžet za dizajn i dekoraciju

Kada je u pitanju uređivanje i dekoracija lokala ovde vam se može omaći da potrošite više nego što ste planirali. Bilo da ćete odabrati skuplje stolice, ili finije dizajniran pult, ili frižider, izbora je mnogo. Zato ograničite sebe pre nego što uopšte počnete da trošite novac na ovaj segment.

Ako vam je potrebna pomoć možete kontaktirati enterijeristu koji će možda imati najbolje ideje oko kreiranja vizuelnog identita, ali imajte u vidu da će to biti dodatan trošak. Ipak, on može sprečiti rasipanje novca na detalje koji vam neće biti potrebni kako biste postigli željeni izgled.

Posao počnite sa regulisanim papirima

Pre otvaranja lokala postarajte se da nabavite sve potrebne papire, od radnih dozvola, do različitih potvrda koje treba da imate. Važno je da budete dobro informisani o potrebnoj papirologiji i da u obezbeđivanje iste krenete na vreme.

Početni period poslovanja je težak sam po sebi, i tada ćete nailaziti na najveći broj prepreka koje ćete savladavati. Zato nemojte sebi dozvoliti da krenete sa radom bez svega što vam je potrebno za legalno poslovanje.

Okupite oko sebe tim ljudi kojima verujete, i ne žurite sa zapošljavanjem radnika. Pre svega, zaposlite neophodan broj ljudi za potrebe funkiconisanja posla, a kasnije kako posao bude rastao pronalazite nove zaposlene.

Kao savet za kraj reći ćemo vam da verujete u svoj osećaj i da održite pozitivan stav tokom čitavog procesa, jer će stresne situacije nailaziti s vremena na vreme. U takvim trenucima uvek se setite početničkog entuzijazma i trudite se da stvari rešavate u hodu.

