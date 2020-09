BOKS: Danas titula ili majstorica, Loznica želi tron

Danas, bokseri Loznice imaju priliku da se vrate na tron !

Bokserski superspektakl na Crvenom krstu, večeras u 20 časova (TV „Arena“). Loznica se bori za domaću titulu, Radnički za majstoricu.

Susret u Beogradu biće održan bez prisustva publike, shodno odlukama Vlade Republike Srbije usled pandemije koronavirusa.

Semiz Aličić, uzdanica Loznice, pred drugi meč finala, kaže:

– Verujem da ćemo slaviti titulu na Crvenom krstu, a onda veselje nastaviti u našoj Loznici. Nalazimo se na korak do trona i svesni smo da bi majstorica sve iskomplikovala. Ekipa je spremna, obećavamo borbu do poslednjeg atoma snage!

U slučaju da dođe do izjednačenja i majstorice, taj meč bi bio održan na neutralnom terenu 19. septembra.